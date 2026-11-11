असम ट्रेन हादसे से पहले ड्राइवर ने कहा- कुछ नहीं काम कर रहा

यह हादसा डिगारू स्टेशन पर ट्रैक बदलने के दौरान सुबह करीब 6:54 बजे हुआ। नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने बताया कि ट्रेन के 7 डिब्बे पटरी से उतर गए और इस हादसे में कई यात्री चोटिल हुए हैं।

घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंच गए और बचाव अभियान शुरू कर दिया गया। यह ट्रेन मिजोरम को पूर्वी भारत से जोड़ती है, इसी वजह से राहत और बचाव कार्यों को तेजी से चलाया जा रहा है।



