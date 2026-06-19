ओडिशा: कांस्टेबल की मौत के मामले में सीनियर IPS अधिकारी दयाल गंगवार निलंबित

गंगवार पर निजी काम कराने के आरोपों की जांच शुरू

सौम्या रंजन नायक के पिता का कहना है कि गंगवार ने उनके बेटे से निजी काम करवाए। नायक के पिता ने बताया कि उनके बेटे को गंगवार के दोस्तों के जिम में काम करना पड़ता था। उसे प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी खरीदने पड़ते थे और घंटों तक मसाज भी देनी पड़ती थी। परिवार का मानना है कि इन्हीं कामों के कारण उनके बेटे को शारीरिक दर्द और मानसिक तनाव हुआ। अब इन दावों की जांच के लिए एक आधिकारिक जांच शुरू कर दी गई है।