ओडिशा: कांस्टेबल की मौत के मामले में सीनियर IPS अधिकारी दयाल गंगवार निलंबित
ओडिशा सरकार ने वरिष्ठ IPS अधिकारी दयाल गंगवार को निलंबित कर दिया है। यह फैसला दिवंगत रेलवे पुलिस कांस्टेबल सौम्या रंजन नायक के परिवार द्वारा लगाए गए गंभीर उत्पीड़न के आरोपों के बाद लिया गया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने उनके निलंबन का आदेश दिया है। यह निलंबन ऐसे समय हुआ है, जब कुछ हफ्तों पहले ही उन्हें एडिशनल डायरेक्टर जनरल (ADG) के पद से हटाकर गृह विभाग में विशेष कार्य अधिकारी (OSD) के रूप में तैनात किया गया था।
गंगवार पर निजी काम कराने के आरोपों की जांच शुरू
सौम्या रंजन नायक के पिता का कहना है कि गंगवार ने उनके बेटे से निजी काम करवाए। नायक के पिता ने बताया कि उनके बेटे को गंगवार के दोस्तों के जिम में काम करना पड़ता था। उसे प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी खरीदने पड़ते थे और घंटों तक मसाज भी देनी पड़ती थी। परिवार का मानना है कि इन्हीं कामों के कारण उनके बेटे को शारीरिक दर्द और मानसिक तनाव हुआ। अब इन दावों की जांच के लिए एक आधिकारिक जांच शुरू कर दी गई है।