दाऊद का करीबी डोला तुर्की से दबोचा, दिल्ली पहुंचा ड्रग सरगना, खुलेंगे कई राज
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दाऊद इब्राहिम का करीबी मोहम्मद सलीम डोला, जिसकी अंतरराष्ट्रीय नशीली दवाओं की तस्करी के मामले में तलाश थी, उसे तुर्की से गिरफ्तार किया गया है। वह बुल्गारिया के पासपोर्ट पर एक नकली नाम से रह रहा था। भारत ने मार्च 2024 में उसके लिए इंटरपोल का रेड नोटिस जारी करवाया था, जिसके बाद इसी हफ्ते उसे दिल्ली लाया गया है।
मुंबई में मेफेड्रोन सप्लाई के मामले में डोला पर शक
डोला को 8 मई तक नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की हिरासत में रखा गया है। जून 2023 में दक्षिण मुंबई में हुई एक बड़ी मेफेड्रोन ड्रग छापेमारी के पीछे डोला का मुख्य सप्लायर होने का शक है। उसकी गिरफ्तारी से अधिकारी बड़े ड्रग नेटवर्क से जुड़ी और भी कई अहम जानकारियां जुटा पाएंगे।