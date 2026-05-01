दाऊद का करीबी डोला तुर्की से दबोचा, दिल्ली पहुंचा ड्रग सरगना, खुलेंगे कई राज देश May 01, 2026

दाऊद इब्राहिम का करीबी मोहम्मद सलीम डोला, जिसकी अंतरराष्ट्रीय नशीली दवाओं की तस्करी के मामले में तलाश थी, उसे तुर्की से गिरफ्तार किया गया है। वह बुल्गारिया के पासपोर्ट पर एक नकली नाम से रह रहा था। भारत ने मार्च 2024 में उसके लिए इंटरपोल का रेड नोटिस जारी करवाया था, जिसके बाद इसी हफ्ते उसे दिल्ली लाया गया है।