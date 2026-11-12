कौन है कुलगाम हमले का आरोपी मोहम्मद लतीफ भट? जानें क्यों घाटी में है इसकी तलाश

भट खरवान चादर गांव का रहने वाला है और उसने सरकारी डिग्री कॉलेज से पढ़ाई की थी। वह 2025 की शुरुआत में अचानक गायब हो गया था।

बताया जाता है कि उसने जकीर अहमद गनाई से प्रेरित होकर उग्रवाद का रास्ता चुना था, जो लश्कर का एक सदस्य है।

खबरों के अनुसार, उसे लश्कर-ए-तैयबा के छद्म संगठन 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' ने भर्ती किया था। उस पर इस जुलाई में हुए कुछ जानलेवा हमलों में भी शामिल होने का आरोप है, जिनमें एक पुलिसकर्मी और दो मजदूर मारे गए थे।

भट पर 15 लाख रुपये का इनाम रखा गया है। पुलिस ने आम जनता से उसकी जानकारी देने की अपील की है, लेकिन अब तक वह पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।