कौन है कुलगाम हमले का आरोपी मोहम्मद लतीफ भट? जानें क्यों घाटी में है इसकी तलाश
जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में CRPF कैंप पर हाल ही में हुए हमले के बाद मोहम्मद लतीफ भट का नाम सुर्खियों में आ गया है। उस पर इस हमले को अंजाम देने का आरोप है, जिसमें 3 सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं और इनमें से एक की हालत गंभीर है।
अब पुलिस बड़े पैमाने पर उसकी तलाश कर रही है। उसे पकड़ने के लिए अधिकारी लगातार कोशिशें कर रहे हैं, जिसके तहत श्रीनगर में, लाल चौक और प्रताप पार्क जैसे इलाकों में उसके नए 'वॉन्टेड' पोस्टर लगाए गए हैं।
भट को द रेजिस्टेंस फ्रंट ने किया था भर्ती
भट खरवान चादर गांव का रहने वाला है और उसने सरकारी डिग्री कॉलेज से पढ़ाई की थी। वह 2025 की शुरुआत में अचानक गायब हो गया था।
बताया जाता है कि उसने जकीर अहमद गनाई से प्रेरित होकर उग्रवाद का रास्ता चुना था, जो लश्कर का एक सदस्य है।
खबरों के अनुसार, उसे लश्कर-ए-तैयबा के छद्म संगठन 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' ने भर्ती किया था। उस पर इस जुलाई में हुए कुछ जानलेवा हमलों में भी शामिल होने का आरोप है, जिनमें एक पुलिसकर्मी और दो मजदूर मारे गए थे।
भट पर 15 लाख रुपये का इनाम रखा गया है। पुलिस ने आम जनता से उसकी जानकारी देने की अपील की है, लेकिन अब तक वह पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।