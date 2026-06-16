ब्रातिस्लावा में दिखा छोटा बनारस, PM मोदी ने बताई इसकी खासियत देश Jun 16, 2026

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी स्लोवाकिया यात्रा के दौरान 15 जून को ब्रातिस्लावा के राष्ट्रपति भवन पहुंचे और वहां उन्होंने वाराणसी पर आधारित एक कला प्रदर्शनी देखी। इस प्रदर्शनी में उन स्लोवाक कलाकारों की कलाकृतियां शामिल थीं, जो हाल ही में वाराणसी का दौरा करके लौटे थे। इस आयोजन ने दोनों देशों के बीच के सांस्कृतिक जुड़ाव को मजबूती से सामने रखा। इस अनुभव को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, 'ब्रातिस्लावा में बनारस का अनोखा जुड़ाव! कल ब्रातिस्लावा के राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति पेलिग्रिनी के साथ मिलकर मैंने वाराणसी पर आधारित एक बेहद दिलचस्प प्रदर्शनी देखी। इसमें उन स्लोवाक कलाकारों की कलाकृतियां थीं, जो हाल ही में इस शहर का दौरा करके आए थे। सचमुच कला और संस्कृति में लोगों को एक-दूसरे के करीब लाने की अद्भुत क्षमता होती है। मैं उन सभी कलाकारों को बधाई देता हूं जिनकी कृतियां इस प्रदर्शनी का हिस्सा थीं।'