NEET लीक पर दिल्ली में 'डिजिटल बंदी', क्या सरकार दबा रही विरोध की आवाज?

IFF और SFLC इंडिया जैसे डिजिटल अधिकार समूहों ने इंटरनेट बंद करने को अभिव्यक्ति की आजादी और शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने के अधिकार पर हमला बताया। उन्होंने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के खिलाफ है।

आलोचकों ने यह भी सवाल उठाया कि ऐसे इंटरनेट बंद करने के आदेश सिर्फ खास मौकों पर और तय नियमों के तहत ही दिए जाने चाहिए। लेकिन यहां उन नियमों का ठीक से पालन होता नहीं दिखा।

पिछले साल भारत दुनिया में सबसे ज्यादा बार इंटरनेट बंद करने वाले देशों में सबसे ऊपर रहा। ऐसे में सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं।