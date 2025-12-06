बांग्लादेश निर्वासित की गई गर्भवती सुनाली खातून को फिर भारत लाए जाने का मामला क्या है?

पश्चिम बंगाल के बीरभूम की रहने वाली 26 साल की सुना‍ली खातून और उनके 8 साल के बेटे साबिर को बांग्लादेश से दोबारा भारत लाया गया है। सुनाली को लगभग 5 महीने पहले अवैध प्रवासी बताकर परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भारत से बांग्लादेश निर्वासित कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गर्भवती सुनाली को मालदा सीमा से भारत लाया गया है। आइए पूरा मामला समझते हैं।

परिचय कौन है सुनाली खातून? सुनाली और उनका परिवार पश्चिम बंगाल के बीरभूम के पैकर गांव का रहने वाला है। यह प्रवासी परिवार करीब 20 साल से दिल्ली की झुग्गियों मे कचरा बीनने का काम कर रहा था। इसी साल 18 जून को सुनाली को दिल्ली के काटजू नगर थाना इलाके की पुलिस ने रोहिणी के सेक्टर 26 में मौजूद बंगाली बस्ती से हिरासत में लिया था। पुलिस को उनके बांग्लादेशी घुसपैठिया होने का शक था।

बांग्लादेश सरकार ने अवैध प्रवासी बताकर बांग्लादेश निर्वासित कर दिया 27 जून को सुनाली, उनके पति दानिश और बेटे को बांग्लादेश निर्वासित कर दिया गया। उनके साथ बीरभूम के एक और परिवार स्वीटी बीबी और उसके 2 बेटे- कुर्बान शेख और इमाम दीवान को भी बांग्लादेश भेज दिया गया। बांग्लादेश ने इन 6 लोगों को घुसपैठिया मानते हुए 20 अगस्त से चपाई नवाबगंज जेल में बंद कर दिया। हालांकि, 1 दिसंबर को स्थानीय कोर्ट ने सभी को 5,000 टका के मुचलके पर जमानत दे दी थी।

Advertisement

Advertisement

कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सरकार को लगी थी फटकार सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि अवैध प्रवासियों को बिना उचित प्रक्रिया के निर्वासित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने सुनाली के परिवार द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों के आधार पर कहा कि पुलिस के दावे गलत हैं। कोर्ट ने कहा, "अगर कोई कहता है कि वह भारत में पैदा हुआ और बड़ा हुआ है, तो उसके अधिकार हैं। उनकी बात सुनी जानी चाहिए।" कोर्ट ने सुनाली को वापस लाने का आदेश दिया था।