पुणे-मुंबई एक्सप्रेसवे: 'मिसिंग लिंक' खुला, सफर हुआ 2 घंटे और लंबा!

'मिसिंग लिंक' सेक्शन खुलने से डाइवर्जन और अफरा-तफरी

यह नया हिस्सा पुलों और सुरंगों के साथ बनाया गया था, ताकि सफर सुरक्षित और तेज़ हो सके। मगर, उद्घाटन के पहले ही दिन डाइवर्जन, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और अचानक पैदा हुई अफरा-तफरी ने गाड़ियों की कतारों को और लंबा कर दिया।

यहां तक कि सांसद सुप्रिया सुले भी इस जाम में फंस गईं। गुस्साए यात्रियों ने इस खराब समय पर नाराजगी जताई और अगली बार व्यस्त वीकेंड पर बेहतर प्लानिंग की उम्मीद की। हालांकि, एक बार जब यह शुरुआती दिक्कतें दूर हो जाएंगी, तो उम्मीद है कि सबका सफर वाकई आसान हो जाएगा।