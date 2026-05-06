मेघालय हनीमून हत्याकांड: सोनम की जमानत पर सरकार का पलटवार, अब हाई कोर्ट करेगा फैसला
मेघालय सरकार ने निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें सोनाम रघुवंशी को जमानत मिली थी। सोनाम पर पिछले साल हनीमून के दौरान अपने पति की हत्या का आरोप है। अब इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट 12 मई को करेगा। अधिकारियों का कहना है कि निचली अदालत ने जमानत देते वक्त कुछ अहम बातों पर ध्यान नहीं दिया था।
बता दें, राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में उनकी आरोपी पत्नी सोनम को 28 अप्रैल को जमानत मिल गई थी।
परिवार ने की थी जमानत याचिका दायर
सरकार का दावा है कि सोनाम को गिरफ्तारी की वजहें साफ तौर पर बताई गई थीं। सितंबर और फरवरी में दाखिल की गई चार्जशीट और अक्टूबर में लगाए गए औपचारिक आरोप इसी बात की पुष्टि करते हैं। अब सभी की निगाहें हाई कोर्ट की आगामी सुनवाई पर टिकी हैं।
सोनम हत्याकांड में मुख्य आरोपी हैं। उनके परिवार ने जमानत के लिए याचिका दायर की थी और पुलिस के आरोपपत्र पर सवाल उठाए थे।