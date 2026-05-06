मेघालय हनीमून हत्याकांड: सोनम की जमानत पर सरकार का पलटवार, अब हाई कोर्ट करेगा फैसला देश May 06, 2026

मेघालय सरकार ने निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें सोनाम रघुवंशी को जमानत मिली थी। सोनाम पर पिछले साल हनीमून के दौरान अपने पति की हत्या का आरोप है। अब इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट 12 मई को करेगा। अधिकारियों का कहना है कि निचली अदालत ने जमानत देते वक्त कुछ अहम बातों पर ध्यान नहीं दिया था।

बता दें, राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में उनकी आरोपी पत्नी सोनम को 28 अप्रैल को जमानत मिल गई थी।