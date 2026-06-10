दिल्ली में अब टोल पर नहीं रुकना पड़ेगा, MCD ला रही AI-MLFF देश Jun 10, 2026

दिल्ली के 154 सीमा बिंदुओं पर अब पुराने रुकने और पैसे देने वाले टोल बूथ खत्म होने वाले हैं। इसकी जगह दिल्ली नगर निगम (MCD) मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) सिस्टम शुरू करने जा रही है। इस व्यवस्था में टोल अपने आप कट जाएगा जिसके लिए गाड़ियों में RFID टैग लगे होंगे। साथ ही, लाइसेंस प्लेट को स्कैन करने के लिए कैमरे और AI सेंसर भी लगाए जाएंगे। इसका मुख्य मकसद है ट्रैफिक जाम को कम करना और हवा को साफ रखना है, क्योंकि गाड़ियों को लंबी लाइनों में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा।