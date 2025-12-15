दिल्ली में बिगड़ी हवा की गुणवत्ता, अब स्कूलों में ऑनलाइन संचालित होंगी 5वीं तक की कक्षाएं

आदेश सरकार ने क्या जारी किया आदेश? शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी आदेश में लिखा है, 'दिल्ली में मौजूदा उच्च वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) स्तरों को देखते हुए सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और गैर-सरकारी सहायता प्राप्त निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों में नर्सरी से कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए शारीरिक रूप से कक्षाएं अगले आदेश तक बंद रहेंगी। सभी विद्यालयाध्यक्षों को निर्देश दिया जाता है कि वे इन कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन माध्यम से कक्षाएं सुनिश्चित करें।'

सूचना अभिभावकों को सूचना भेजने के भी दिए निर्देश शिक्षा निदेशालय के आदेशानुसार, स्कूलों में कक्षा 5 से ऊपर की कक्षाएं पहले जारी किए गए निर्देशों के अनुसार ही चलती रहेंगी। विद्यालय प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि वे अभिभावकों और संरक्षकों को इस बदलाव के बारे में तुरंत सूचित करें, जबकि क्षेत्रीय और जिला स्तर पर शिक्षा उप निदेशकों (DDE) को आदेश के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। विभाग ने यह कदम बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए लिया है।

