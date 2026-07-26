दिल्ली में इस साल 70 लाख पेड़-पौधे लगाने का लक्ष्य
इस साल दिल्ली को और हरा-भरा बनाने के लिए सरकार ने एक बड़ा लक्ष्य रखा है। पूरे शहर में 70 लाख पेड़ और पौधे लगाने की योजना है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने रिज पर अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर पौधरोपण कर इस अभियान की शुरुआत की। इसका मकसद दिल्ली की हरियाली बढ़ाना और यहां की हवा को ज्यादा साफ करना है। खासकर रिज जैसे प्रमुख हरियाली वाले क्षेत्रों में करीब 15 लाख पेड़ और पौधे लगाए जाएंगे।
जियोटैग वाले पौधे और देशी प्रजातियां
यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'एक पेड़ मां के नाम' पहल से प्रेरणा लेता है, जो लोगों को धरती को हरा-भरा बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। हर पौधे को जियोटैग किया जाएगा, ताकि समय-समय पर उसकी वृद्धि पर नजर रखी जा सके और उसके जीवित रहने की दर में सुधार हो।
इस योजना में उन देशी प्रजातियों पर खास जोर दिया जा रहा है जो ज्यादा छाया और ऑक्सीजन देती हैं, साथ ही जिन्हें कम पानी की जरूरत होती है। इस अभियान में स्कूल, विदेशी राजनयिक, नागरिक समूह और यहां तक कि जज भी शामिल हो रहे हैं, जिससे यह वाकई एक सामुदायिक प्रयास बन गया है। जानकारी के मुताबिक, दिल्ली के करीब 60 प्रतिशत पुराने कचरे को हटाया जा चुका है। जो जमीन कचरे से खाली हुई है, उसे अब नए हरे-भरे इलाकों में बदला जा रहा है।