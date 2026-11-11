मणिपुर 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा की डेटशीट जारी, जानें तारीखें

मणिपुर के छात्रों के लिए जरूरी खबर है। मणिपुर बोर्ड ने अगले साल होने वाली 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है।

10वीं कक्षा की परीक्षाएं 10 फरवरी से शुरू होकर 25 फरवरी तक चलेंगी, जबकि 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 11 फरवरी से 19 मार्च तक आयोजित की जाएंगी।

सुबह की पाली, जो 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक की है, वह ज़्यादा अंकों वाले पेपरों के लिए तय की गई है। कम अंकों वाले पेपरों के लिए कम समय दिया जाएगा।