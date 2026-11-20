यह घटना 19 नवंबर को घटी थी, लेकिन इसकी जानकारी तुरंत पुलिस तक नहीं पहुंची।

पुलिस कमिश्नर सुधीर कुमार रेड्डी ने साफ कहा कि चूंकि छात्रा बालिग है, इसलिए कानूनी रूप से उसे यह अधिकार है कि वह खुद तय करे कि उसे कहां रहना है। शुरुआती जांच में यह बात सामने आ रही है कि किसी लड़के के साथ उसके संबंधों की वजह से ही परिवार ने यह कदम उठाया होगा।