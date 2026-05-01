केरलम: जमीन के लिए बेटे ने मां और भाई की हत्या की

पुलिस ने पिता की गुमशुदगी का मामला फिर खोला

सजी ने अपने परिवार के बारे में जो अलग-अलग कहानियां सुनाईं, उनसे पुलिस को शक होने लगा। घर की तलाशी के दौरान पुलिस को दोनों के शव मिले, और उसी वक्त सजी भागने की कोशिश कर रहा था।

पुलिस ने सजी के पिता मैथ्यू का 2018 का गुमशुदगी का मामला भी अब फिर से खोला है, ताकि यह पता चल सके कि क्या इस घटना से उसका कोई संबंध है। फॉरेंसिक टीमें शवों की पहचान की पुष्टि कर रही हैं, वहीं पुलिस पूरे मामले की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है।