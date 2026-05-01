केरलम: जमीन के लिए बेटे ने मां और भाई की हत्या की
केरलम के इडुक्की जिले में 45 वर्षीय सजी को अपने भाई रेजी और मां मैरीकुट्टी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि यह विवाद परिवार की जमीन के बंटवारे और सजी की शादी की योजनाओं को लेकर शुरू हुआ था।
एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर को कुछ गड़बड़ लगी, तो उसने उनकी बहन सिनी को इसकी जानकारी दी। इसके बाद घर में छानबीन की गई तो उनके शव छिपे हुए मिले।
पुलिस ने पिता की गुमशुदगी का मामला फिर खोला
सजी ने अपने परिवार के बारे में जो अलग-अलग कहानियां सुनाईं, उनसे पुलिस को शक होने लगा। घर की तलाशी के दौरान पुलिस को दोनों के शव मिले, और उसी वक्त सजी भागने की कोशिश कर रहा था।
पुलिस ने सजी के पिता मैथ्यू का 2018 का गुमशुदगी का मामला भी अब फिर से खोला है, ताकि यह पता चल सके कि क्या इस घटना से उसका कोई संबंध है। फॉरेंसिक टीमें शवों की पहचान की पुष्टि कर रही हैं, वहीं पुलिस पूरे मामले की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है।