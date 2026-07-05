मुंबई में भारी बारिश के चलते पेड़ गिरा, 63 वर्षीय शख्स की मौत

आरोप

लोगों का आरोप- 2 घंटे तक नहीं आए अधिकारी

स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि पेड़ गिरने के बाद कम से कम 2 घंटे तक नगर निगम का कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं आया। वहीं, पेड़ की चपेट में आकर आसपास खड़ी कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गईं। इससे पहले भी एक स्कूली बस पर पेड़ गिरने से 4 बच्चे घायल हो गए थे और 11 वर्षीय विहान श्रीवास्तव की मौत हो गई थी। भारी बारिश के बीच मुंबई में कई जगहों पर पेड़ गिरने की खबर है।