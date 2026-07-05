मुंबई में भारी बारिश के चलते पेड़ गिरा, 63 वर्षीय शख्स की मौत
क्या है खबर?
मुंबई में भारी बारिश के बीच लगातार हादसों की खबर आ रही है। अब कुर्ला इलाके में एक पेड़ गिरने के चलते युवक की मौत हो गई है। मृतक की पहचान 63 वर्षीय युनूस हकीमुद्दीन के तौर पर हुई है। NDTV के मुताबिक, युनूस ने हाल ही में इस इलाके में दुकान खरीदी थी, जिसके उद्घाटन की तैयारियां चल रही थीं। इसी सिलसिले में युनूस इस इलाके में आए थे, तभी उन पर पेड़ गिर गया।
घटना
दुकान के ऊपर गिरा पेड़
ये घटना कुर्ला (पश्चिम) के कमानी इलाके में गोम्स गाउन बिल्डिंग के पास हुई। हिंदी BMC स्कूल के पास नौपाडा में एक दुकान पर पेड़ गिरा, जिसकी चपेट में युनूस आ गए। उन्हें घायल अवस्था में फौजिया अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है। वहीं, BMC अधिकारियों ने गिरे हुए पेड़ को हटाने का काम शुरू कर दिया है।
ट्विटर पोस्ट
देखें पेड़ गिरने का CCTV फुटेज
Mumbai, Maharashtra: A tree fell near Phoenix Mall in Navpada, killing an elderly man. Municipal teams quickly removed the tree from the site, and the victim was taken to Rajawadi Hospital.— IANS (@ians_india) July 5, 2026
(Source: Mumbai Police) pic.twitter.com/pSP0vVUcAc
आरोप
लोगों का आरोप- 2 घंटे तक नहीं आए अधिकारी
स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि पेड़ गिरने के बाद कम से कम 2 घंटे तक नगर निगम का कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं आया। वहीं, पेड़ की चपेट में आकर आसपास खड़ी कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गईं। इससे पहले भी एक स्कूली बस पर पेड़ गिरने से 4 बच्चे घायल हो गए थे और 11 वर्षीय विहान श्रीवास्तव की मौत हो गई थी। भारी बारिश के बीच मुंबई में कई जगहों पर पेड़ गिरने की खबर है।