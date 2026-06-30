मुंबई के चेंबूर में स्कूल बस पर बड़ा पेड़ गिरा

मुंबई के चेंबूर में स्कूल बस पर बड़ा पेड़ गिरा; एक छात्र की मौत, 10 घायल

लेखन गजेंद्र 05:40 pm Jun 30, 202605:40 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में मंगलवार को भारी बारिश के बीच एक बड़ा पेड़ स्कूल बस पर गिर गया, जिससे कई छात्र घायल हो गए। हादसा चेंबूर में हेरिटेज प्राइड के पास हुआ। घटना के समय स्कूल बस में 15 छात्र सवार थे, जिसमें एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया, जबकि 10 अन्य घायल हैं। मुंबई अग्निशमन विभाग को दोपहर 2:58 बजे घटना की सूचना मिली थी, जिसके बाद अग्निशमन कर्मी, पुलिस, एंबुलेंस और निगम कर्मचारी मौके पर पहुंचे।