महाराष्ट्र: ठाणे में पार्षद पर डॉक्टर से मारपीट का आरोप, बचाव में उतरा मरीज का परिवार देश Jul 08, 2026

महाराष्ट्र के ठाणे में शिवसेना पार्षद महेश म्हात्रे एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। उन पर कल्याण-डोंबिवली नगर निगम (KDMC) अस्पताल के एक डॉक्टर से मारपीट करने का आरोप लगा है, लेकिन गर्भवती महिला मरीज के परिवार का कुछ और ही कहना है। उनका आरोप है कि डॉक्टरों ने गंभीर हालत में मरीज की मदद करने से मना कर दिया था। उस वक्त बाहर खतरनाक बाढ़ आई हुई थी, फिर भी डॉक्टर मरीज को दूसरी जगह भेजने पर अड़े थे। परिवार का कहना है कि बाहर निकलने का कोई सुरक्षित रास्ता नहीं था। ऐसे में उन्होंने म्हात्रे से मदद मांगी।