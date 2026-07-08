महाराष्ट्र: ठाणे में पार्षद पर डॉक्टर से मारपीट का आरोप, बचाव में उतरा मरीज का परिवार
महाराष्ट्र के ठाणे में शिवसेना पार्षद महेश म्हात्रे एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। उन पर कल्याण-डोंबिवली नगर निगम (KDMC) अस्पताल के एक डॉक्टर से मारपीट करने का आरोप लगा है, लेकिन गर्भवती महिला मरीज के परिवार का कुछ और ही कहना है। उनका आरोप है कि डॉक्टरों ने गंभीर हालत में मरीज की मदद करने से मना कर दिया था। उस वक्त बाहर खतरनाक बाढ़ आई हुई थी, फिर भी डॉक्टर मरीज को दूसरी जगह भेजने पर अड़े थे। परिवार का कहना है कि बाहर निकलने का कोई सुरक्षित रास्ता नहीं था। ऐसे में उन्होंने म्हात्रे से मदद मांगी।
म्हात्रे ने हमले से किया इनकार
इधर, पार्षद म्हात्रे ने खुद पर लगे हमले के आरोपों से साफ इनकार किया है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर अपने मोबाइल फोन में व्यस्त थीं और मरीज की गंभीर स्थिति पर ध्यान नहीं दे रही थीं। इसलिए उन्होंने डॉक्टर का ध्यान खींचने के लिए बस उनके हाथ को हल्का सा छुआ था। म्हात्रे ने ये भी कहा कि CCTV फुटेज देखकर गलतफहमी हो सकती है। इस पूरे मामले में वे अस्पताल के लचर कामकाज और बड़ी समस्याओं को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।