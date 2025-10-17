महाराष्ट्र: पालघर में 13 वर्षीय आदिवासी बच्ची का जबरन विवाह और रेप, दूल्हा समेत 5 गिरफ्तार
क्या है खबर?
महाराष्ट्र के पालघर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 13 वर्षीय आदिवासी बच्ची का जबरन विवाह करा दिया गया और बलात्कार किया गया। पुलिस ने नाबालिग की शिकायत के बाद मामला दर्ज किया और दूल्हे समेत उसके परिवार के 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल जांच कराने के बाद बयान दर्ज किए हैं। बच्ची की काउंसिलिंग भी कराई जाएगी। मामले में पूछताछ जारी है।
घटना
क्या है मामला?
पुलिस ने बताया कि बच्ची के दादा ने सितंबर में उसकी शादी अहिल्यानगर में रहने वाले एक व्यक्ति से कराई थी। शादी के बाद बच्ची का बार-बार यौन उत्पीड़न किया गया। दूल्हे के परिवार ने भी उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। पुलिस ने बताया कि यह मामला कई क्षेत्रों से जुड़ा है और वह इस गंभीर अपराध में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जांच का समन्वय कर रहे हैं।
जांच
POCSO के तहत केस दर्ज
महाराष्ट्र पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि मामला सामने आने के बाद भारतीय न्याय संहिता, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत FIR दर्ज की गई है। पुलिस को मामले में संदिग्ध रैकेट का शक है, जिसके आधार पर तार की जड़ें तलाशी जा रही हैं। पुलिस ने बच्ची के बयान दर्ज कर लिए हैं।