महाराष्ट्र के पालघर में 13 वर्षीय आदिवासी बच्ची की जबरन शादी और रेप

महाराष्ट्र: पालघर में 13 वर्षीय आदिवासी बच्ची का जबरन विवाह और रेप, दूल्हा समेत 5 गिरफ्तार

लेखन गजेंद्र 06:15 pm Oct 17, 202506:15 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र के पालघर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 13 वर्षीय आदिवासी बच्ची का जबरन विवाह करा दिया गया और बलात्कार किया गया। पुलिस ने नाबालिग की शिकायत के बाद मामला दर्ज किया और दूल्हे समेत उसके परिवार के 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल जांच कराने के बाद बयान दर्ज किए हैं। बच्ची की काउंसिलिंग भी कराई जाएगी। मामले में पूछताछ जारी है।