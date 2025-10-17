दिवाली पर रहें सावधान, FSSAI ने देशभर में 500 क्विंटल से अधिक मिलावटी दूध-पनीर नष्ट किए
क्या है खबर?
दिवाली पर देशभर में दूध से बने खाद्य पदार्थों की खपत को पूरा करने के लिए धड़ल्ले से मिलावट हो रही है और बाजारों तक पहुंचाया जा रहा है। इसके खिलाफ भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) से अभियान शुरू किया है। मिलावट का काम कितना बड़ा है, इसकी गवाही उनका सोशल मीडिया अकाउंट दे रहा है। FSSAI उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में 500 क्विंटल से अधिक मिलावटी खाद्य पदार्थ नष्ट कर चुका है।
अभियान
हर जगह मिलावटी पनीर
FSSAI की टीम जिन राज्यों में अभियान चला रही है, वहां सबसे अधिक नकली पनीर ही पकड़ा जा रहा है। देशभर में दिवाली के मौके पर इसकी मांग सबसे ज्यादा होती है। राजस्थान के अलवर, झुंझनू, उत्तर प्रदेश के लखनऊ, उन्नाव, मेरठ, प्रयागराज सहारनपुर, नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, झांसी, मध्य प्रदेश के दामोह, जम्मू-कश्मीर के सांबा, राजौरी, गोवा, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में नकली पनीर नष्ट किया गया है। अलीगढ़ में 17.37 लाख रुपये 19,500 किलो मिलावटी सामान नष्ट किया गया।
ट्विटर पोस्ट
देशभर में कार्रवाई
Pan-India action,One Mission: Safe Food.— FSSAI (@fssaiindia) October 16, 2025
FSSAI and State Food Safety teams are actively engaged in massive, coordinated raids nationwide.
Unsafe food products are being seized and destroyed in various states.
The mission is clear: Safe Food for all.#FSSAIAction #FSSAIinStates pic.twitter.com/y953cxtvMs
मिलावट
कहां से कितना पनीर पकड़ा गया?
FSSAI ने नोएडा से 550 किलो, मथुरा से 400 किलो, बदायूं से 960 किलो, बुंदेलखंड से 5,000 किलो, नागपुर से 218 किलो और हजारीबाग से 4,000 किलो मिलावटी पनीर जब्त किया गया है। उत्तर प्रदेश के संभल में बिना लाइसेंस चल रही पनीर फैक्ट्री को बंद कराया है, वहीं मुजफ्फरनगर में हाईवे पर पनीर जब्त किया गया, जिसे उत्तराखंड ले जाया जा रहा था। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम दुकानों पर भी छापा मार रही है।
जांच
कैसे बनाया जा रहा है मिलावटी पनीर?
दूध में बेकिंग सोडा, वनस्पति तेल (पाम ऑयल), मैदा, सोया प्रोटीन, नारियल तेल या जड़ वाली सब्जियां (आलू का स्टार्च) डालकर पनीर तैयार किया जा रहा है। कुछ जगह डिटर्जेंट, यूरिया, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मलडिहाइड (कैंसरकारी), सिंथेटिक सुगंध और कोलतार डाई मिलाकर इसे जमाकर पनीर बनाया जा रहा है। यह 50 से 70 प्रतिशत सस्ता है, लेकिन बिक्री पनीर के भाव पर हो रही है। FSSAI ने देशभर में 5,000 से अधिक छापे मारे हैं।
जानकारी
देश में 83 प्रतिशत मिलावटी पनीर
FSSAI की 2025 की रिपोर्ट बताती है कि देशभर में त्योहार के दौरान जांचे गए पनीर के नमूनों के 83 प्रतिशत में मिलावट पाई गई, जिसमें 40 प्रतिशत खतरनाक स्तर के थे। नकली पनीर रबर जैसा, चिकना, बदबूदार या ज्यादा चिपचिपा होता है।