दिवाली पर रहें सावधान, FSSAI ने देशभर में 500 क्विंटल से अधिक मिलावटी दूध-पनीर नष्ट किए

ट्विटर पोस्ट देशभर में कार्रवाई Pan-India action,One Mission: Safe Food.

FSSAI and State Food Safety teams are actively engaged in massive, coordinated raids nationwide.

Unsafe food products are being seized and destroyed in various states.

The mission is clear: Safe Food for all. — FSSAI (@fssaiindia) October 16, 2025

मिलावट कहां से कितना पनीर पकड़ा गया? FSSAI ने नोएडा से 550 किलो, मथुरा से 400 किलो, बदायूं से 960 किलो, बुंदेलखंड से 5,000 किलो, नागपुर से 218 किलो और हजारीबाग से 4,000 किलो मिलावटी पनीर जब्त किया गया है। उत्तर प्रदेश के संभल में बिना लाइसेंस चल रही पनीर फैक्ट्री को बंद कराया है, वहीं मुजफ्फरनगर में हाईवे पर पनीर जब्त किया गया, जिसे उत्तराखंड ले जाया जा रहा था। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम दुकानों पर भी छापा मार रही है।

जांच कैसे बनाया जा रहा है मिलावटी पनीर? दूध में बेकिंग सोडा, वनस्पति तेल (पाम ऑयल), मैदा, सोया प्रोटीन, नारियल तेल या जड़ वाली सब्जियां (आलू का स्टार्च) डालकर पनीर तैयार किया जा रहा है। कुछ जगह डिटर्जेंट, यूरिया, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मलडिहाइड (कैंसरकारी), सिंथेटिक सुगंध और कोलतार डाई मिलाकर इसे जमाकर पनीर बनाया जा रहा है। यह 50 से 70 प्रतिशत सस्ता है, लेकिन बिक्री पनीर के भाव पर हो रही है। FSSAI ने देशभर में 5,000 से अधिक छापे मारे हैं।