अजित पवार के निधन पर महाराष्ट्र में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित

निधन

मुख्यमंत्री फडणवीस ने क्या लिखा?

मुख्यमंत्री फडणवीस ने अपने कैबिनेट सहयोगी अजित के असामयिक निधन पर एक्स पर लिखा, मैं स्तब्ध हूं। हम सभी उनके परिवार और पार्टी के साथ खड़े हैं। परिवार के बारामती पहुंचने के बाद हम आगे की कार्रवाई पर चर्चा करेंगे और निर्णय लेंगे। एकनाथ शिंदे जी और मैं बारामती जा रहे हैं। हमने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भी दुर्घटना की सूचना दे दी है। हम सभी स्तब्ध हैं।' फडणवीस ने मीडिया से कहा कि उनका दमदार-दिलदार मित्र चला गया।