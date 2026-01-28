अजित पवार के निधन पर महाराष्ट्र में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित
क्या है खबर?
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का बुधवार को बारामती में एक विमान हादसे में निधन हो गया। वे पुणे की जिला परिषद चुनाव के सिलसिले में बारामती जा रहे थे। उनके निधन पर महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गहरा दुख जताया है। महाराष्ट्र सरकार ने 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के 66 वर्षीय नेता का अंतिम संस्कार उनके गृहनगर बारामती में ही किया जाएगा।
निधन
मुख्यमंत्री फडणवीस ने क्या लिखा?
मुख्यमंत्री फडणवीस ने अपने कैबिनेट सहयोगी अजित के असामयिक निधन पर एक्स पर लिखा, मैं स्तब्ध हूं। हम सभी उनके परिवार और पार्टी के साथ खड़े हैं। परिवार के बारामती पहुंचने के बाद हम आगे की कार्रवाई पर चर्चा करेंगे और निर्णय लेंगे। एकनाथ शिंदे जी और मैं बारामती जा रहे हैं। हमने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भी दुर्घटना की सूचना दे दी है। हम सभी स्तब्ध हैं।' फडणवीस ने मीडिया से कहा कि उनका दमदार-दिलदार मित्र चला गया।
ट्विटर पोस्ट
मुख्यमंत्री फडणवीस का बयान
#WATCH मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, "महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई है। राज्य में दुख का माहौल है। उनके जैसा नेता खोना एक बहुत बड़ा नुकसान है। निजी जीवन में वे एक अच्छे दोस्त थे। हमने मिलकर कई चुनौतियों का… pic.twitter.com/zijVBvODd3— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 28, 2026