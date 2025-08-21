महाराष्ट्र के यवतमाल में रेलवे पुल के लिए बन रहे गड्ढे में डूबने से 4 बच्चों की मौत (तस्वीर:एक्स/@WorldAlertHi)

महाराष्ट्र: यवतमाल में रेलवे पुल के लिए खोदा गया गड्ढा बारिश से भरा, 4 बच्चे डूबे

लेखन गजेंद्र 01:15 pm Aug 21, 202501:15 pm

महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां रेलवे के एक निर्माणाधीन स्थल पर बारिश का पानी भर गया, जिसमें 4 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। घटना दारव्हा रेलवे स्टेशन परिसर में हुई है, जहां महत्वाकांक्षी वर्धा-यवतमाल-नांदेड़ परियोजना के तहत रेलवे पुल बनाया जा रहा है, जिसके लिए गड्ढे खोदे गए हैं। मृतक बच्चों में रेहान खान (13), गोलू नारनवरे (10), सौम्या खडसन (10) और वैभव बोधले (14) हैं, जो दारव्हा के निवासी थे।