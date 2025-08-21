महाराष्ट्र: यवतमाल में रेलवे पुल के लिए खोदा गया गड्ढा बारिश से भरा, 4 बच्चे डूबे
क्या है खबर?
महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां रेलवे के एक निर्माणाधीन स्थल पर बारिश का पानी भर गया, जिसमें 4 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। घटना दारव्हा रेलवे स्टेशन परिसर में हुई है, जहां महत्वाकांक्षी वर्धा-यवतमाल-नांदेड़ परियोजना के तहत रेलवे पुल बनाया जा रहा है, जिसके लिए गड्ढे खोदे गए हैं। मृतक बच्चों में रेहान खान (13), गोलू नारनवरे (10), सौम्या खडसन (10) और वैभव बोधले (14) हैं, जो दारव्हा के निवासी थे।
हादसा
कैसे हुआ हादसा?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, परियोजना के तहत पुल बनाने के लिए कई गहरे गड्ढे खोदे गए हैं, जिसमें पिछले 5 दिन से हो रही बारिश के कारण पानी भर गया था। निर्माण स्थल के आसपास कोई बैरिकेड या घेराव नहीं बनाया गया था, जिससे बच्चों का समूह उसमें नहाने के लिए उतर गया। बच्चों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और वे वहीं बेहोश हो गए। इसके बाद उनकी डूबने से मौत हो गई।
जांच
स्थानीय लोगों ने बच्चों को निकाला
बच्चों के डूबने की जानकारी जैसे ही परिजनों और स्थानीय लोगों को मिली, वे तुरंत मौके पर पहुंच गए। उन्होंने बच्चों को गड्ढे से बाहर निकाला। बच्चों को तुरंत दारव्हा उप-ज़िला अस्पताल ले जाया गया। यहां से उन्हें यवतमाल के संजीवनी अस्पताल भेज दिया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने बच्चों को मृत घोषित कर दिया। स्थानीय लोग रेलवे प्रशासन से नाराज हैं। बच्चों को गड्ढे से निकालने का वीडियो भी सामने आया है, जो रोंगटे खड़े करने वाला है।
इस गड्ढे में डूबे बच्चे
