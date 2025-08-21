जम्मू-कश्मीर में जासूस कबूतर के पकड़े जाने के बाद स्टेशन और आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई
क्या है खबर?
जम्मू-कश्मीर में एक जासूस कबूतर पकड़ा गया है, जिसके पैर में एक धमकी भरा नोट बंधा हुआ था। नोट में जम्मू स्टेशन को इम्प्रोवाइज्ड एक्प्लोसिव डिवाइस (IED) से उड़ाने की धमकी लिखी थी। धमकी भरा नोट मिलने के बाद भारत-पाकिस्तान सीमा के पास स्थित जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर सख्ती बढ़ा दी गई है। साथ ही अन्य संवेदनशील स्थानों पर भी अलर्ट घोषित किया गया है। अधिकारी कबूतर के सीमा पार पहुंचने की जांच कर रहे हैं।
अलर्ट
स्टेशन उड़ाने की दी गई धमकी
कबूतर को सीमा सुरक्षा बल (BSF) के जवानों ने जम्मू से लगभग 40 किलोमीटर दूर आरएस पुरा सेक्टर के खटमारिया इलाके में पकड़ा है। नोट को उर्दू और अंग्रेजी भाषा में लिया गया था। उर्दू में लिखा था, "कश्मीर हमारा है, समय आ गया है, आएगा," जबकि अंग्रेजी में लिखा था, "जम्मू स्टेशन पर IED विस्फोट, सब कुछ खत्म।" बताया जा रहा है कि एक अन्य कबूतर 18 अगस्त को भी जम्मू-कश्मीर में पकड़ा गया था।
जांच
18 अगस्त को भी पकड़ा गया था कबूतर
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 18 अगस्त को कबूतर BSF की 7 बटालियन के तहत कठमारिया BOP के करीब फॉरवर्ड डिफेंस पोस्ट-69 के पास गश्ती दल ने देखा था। अधिकारियों का कहना है कि यह घटना कोई विश्वसनीय धमकी नहीं बल्कि सीमा पार से शरारत प्रतीत हो रही है। हालांकि, इसकी जांच भी चल रही है कबूतर कहां से उड़कर आया है। स्टेशन के साथ अन्य क्षेत्रों में भी अलर्ट है। पहले भी कबूतर सीमा पार से भेजे गए हैं।