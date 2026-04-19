सावधान महाराष्ट्र! अगले 3 दिन बरसेंगे बादल, तूफान-ओले बरपाएंगे कहर!
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महाराष्ट्र के लिए एक अहम मौसम अलर्ट जारी किया गया है। राज्य सरकार ने 20 से 22 अप्रैल तक के लिए मौसम की चेतावनी दी है। पश्चिमी महाराष्ट्र, खंडेश, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ घाट इलाकों में तेज बारिश, आंधी-तूफान, बिजली गिरने और ओलावृष्टि की आशंका है। कुछ इलाकों में 19 अप्रैल से ही मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है।
किसानों को कटा हुआ अनाज सुरक्षित रखने को कहा गया है
किसानों से कहा गया है कि वे अपनी कटी हुई फसलों को सुरक्षित जगह पर रखें। साथ ही, मौसम के पूर्वानुमान के हिसाब से ही अपनी खेती के काम करें, ताकि तेज हवाओं या ओलावृष्टि से फसलों को कोई नुकसान न पहुंचे। राहत की बात यह है कि 22 अप्रैल तक बारिश की रफ्तार धीमी पड़ने की उम्मीद है। किसानों को यह सलाह दी जाती है कि वे मौसम के अलर्ट पर लगातार नज़र रखें और इस तूफानी मौसम में पूरी सतर्कता बरतें।