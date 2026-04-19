सावधान महाराष्ट्र! अगले 3 दिन बरसेंगे बादल, तूफान-ओले बरपाएंगे कहर!

किसानों को कटा हुआ अनाज सुरक्षित रखने को कहा गया है

किसानों से कहा गया है कि वे अपनी कटी हुई फसलों को सुरक्षित जगह पर रखें। साथ ही, मौसम के पूर्वानुमान के हिसाब से ही अपनी खेती के काम करें, ताकि तेज हवाओं या ओलावृष्टि से फसलों को कोई नुकसान न पहुंचे। राहत की बात यह है कि 22 अप्रैल तक बारिश की रफ्तार धीमी पड़ने की उम्मीद है। किसानों को यह सलाह दी जाती है कि वे मौसम के अलर्ट पर लगातार नज़र रखें और इस तूफानी मौसम में पूरी सतर्कता बरतें।