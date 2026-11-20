महाराष्ट्र में सूखा प्रभावित इलाकों के एक लाख से ज्यादा मेडिकल छात्रों की परीक्षा फीस माफ
महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त इलाकों के मेडिकल छात्रों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने इस सर्दी 1,06,308 से ज्यादा योग्य अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट छात्रों की परीक्षा फीस माफ कर दी है।
अगर आप महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (MUHS) से जुड़े किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं और प्रभावित इलाके से आते हैं, तो इसका मतलब है कि 2026 की परीक्षाओं की तैयारी करते वक्त आपको पैसों की चिंता कम होगी।
फीस माफी के लिए MUHS ने मांगे 37.92 करोड़ रुपये
इस योजना को सफल बनाने के लिए, MUHS ने सरकार से 37.92 करोड़ रुपये मांगे हैं ताकि इस खर्च को पूरा किया जा सके। अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और विमुक्त जाति व खानाबदोश जनजाति (VJNT) के छात्रों को भी इस माफी का फायदा मिलेगा।
इन छात्रों की परीक्षा फीस वैसे भी संबंधित स्कॉलरशिप विभागों से वापस मिल जाती है। MUHS को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह अपनी फीस संरचना को तुरंत ठीक करे, ताकि सभी पात्र छात्रों को सही समय पर इसका फायदा मिल सके।