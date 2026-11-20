इस योजना को सफल बनाने के लिए, MUHS ने सरकार से 37.92 करोड़ रुपये मांगे हैं ताकि इस खर्च को पूरा किया जा सके। अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और विमुक्त जाति व खानाबदोश जनजाति (VJNT) के छात्रों को भी इस माफी का फायदा मिलेगा।

इन छात्रों की परीक्षा फीस वैसे भी संबंधित स्कॉलरशिप विभागों से वापस मिल जाती है। MUHS को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह अपनी फीस संरचना को तुरंत ठीक करे, ताकि सभी पात्र छात्रों को सही समय पर इसका फायदा मिल सके।