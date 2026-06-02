महाराष्ट्र: लाडली बहनों को 5000 करोड़ की बड़ी राहत, पुरुषों पर कसा शिकंजा
महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। लाडली बहन योजना के तहत करीब 25 से 30 लाख महिलाओं को बड़ी राहत मिली है। इन महिलाओं को अब वह पैसा वापस नहीं करना पड़ेगा जो उन्हें गलत तरीके से मिला था। यह करीब 4,500 से 5,000 करोड़ रुपये की माफी है। यह योजना जून 2024 में शुरू हुई थी, तब लोग अपनी पात्रता खुद ही बताते थे।
14,000 पुरुषों को गलत तरीके से फायदा उठाते पाया गया
सरकार ने जनवरी 2025 में लाभार्थियों की सूची की जांच शुरू की थी। इस जांच में सामने आया कि 80 लाख लाभार्थियों में से करीब 25 से 30 लाख वास्तव में योजना के पात्र नहीं थे। इन महिलाओं की सालाना कमाई 2.5 लाख रुपये से ज्यादा थी या उनके पास अपनी 4 पहिया गाड़ी थी। इसके अलावा, 14,000 पुरुष भी इस योजना का गलत फायदा उठाते पाए गए। उन्होंने करीब 25 करोड़ रुपये से ज्यादा हड़प लिए हैं, जिन्हें उन्हें वापस करना होगा।
सरकार अब तक 5 लाख अयोग्य कर्मचारियों से यह पैसा वसूल चुकी है और उन महिलाओं के लिए eKYC फिर से शुरू करने पर भी विचार कर रही है, जो किसी जायज वजह से समय पर यह प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाई थीं। ऐसा करने से उन्हें हर महीने मिलने वाले 1,500 रुपये का लाभ मिल पाएगा।