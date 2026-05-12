महाराष्ट्र में बाइक टैक्सी ऐप्स अवैध, परिवहन मंत्री ने साइबर पुलिस को दिए कार्रवाई के आदेश

सुरक्षा और आजीविका की चिंताओं को लेकर सरनाईक सख्त

सरनाईक ने इन सेवाओं में कई गंभीर सुरक्षा कमियों पर ध्यान दिलाया है। उनके अनुसार, इन ऐप्स में ड्राइवरों की ठीक से जांच नहीं होती। यात्रियों के लिए बीमा की सुविधा भी नहीं है और न ही महिलाओं या किसी आपातकालीन स्थिति के लिए कोई विशेष सुरक्षा उपाय हैं। सरनाईक ने यह भी कहा कि ये सेवाएं उन लाइसेंसशुदा टैक्सी और रिक्शा चालकों की रोजी-रोटी छीन रही हैं, जो पहले से ही मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। पिछले महीने मुंबई में एक गैर-कानूनी बाइक टैक्सी से हुए एक जानलेवा हादसे के बाद इस मुद्दे की गंभीरता और ज्यादा बढ़ गई है।