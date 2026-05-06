महाराष्ट्र सरकार ने NPS में किया बड़ा बदलाव, अब 20 साल की नौकरी पर मिलेगा 50 प्रतिशत पेंशन

20 साल की सर्विस पर मिलेगी 50 प्रतिशत पेंशन

इस योजना का सबसे बड़ा आकर्षण यह है कि जिन कर्मचारियों ने 20 साल या उससे ज़्यादा सेवा दी है, उन्हें अपनी आखिरी तनख्वाह का 50 प्रतिशत हर महीने पेंशन के तौर पर मिलेगा। वहीं, कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को हर महीने 7,500 रुपये की निश्चित पेंशन मिलेगी। अगर किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उनके पति या पत्नी को पारिवारिक पेंशन के तौर पर कर्मचारी को मिलने वाली मूल पेंशन का 60 प्रतिशत दिया जाएगा। इसके अलावा, रिटायरमेंट पर मिलने वाली ग्रेच्युटी भी इस योजना का हिस्सा होगी। इस नई व्यवस्था में शामिल होने के लिए कर्मचारियों को अपने NPS खातों में जमा राशि का 60 प्रतिशत सरकार के पास जमा कराना होगा। साथ ही, यदि पहले NPS से कोई अग्रिम राशि निकाली गई थी, तो उसे ब्याज सहित वापस चुकानी होगी। यह बदलाव उन कर्मचारियों के लिए भी लागू होगा जो सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों, कृषि विश्वविद्यालयों और जिला परिषदों जैसे संस्थानों में कार्यरत हैं।