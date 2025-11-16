महाराष्ट्र के सोलापुर में किशोर ने जान दी, मरने से पहले इंस्टाग्राम पर डाली भावुक स्टोरी

महाराष्ट्र के सोलापुर में एक 18 वर्षीय किशोर ने अपनी जान दे दी। मरने से पहले किशोर ने इंस्टाग्राम पर एक भावुक स्टोरी लगाई, जिसमें लिखा कि कोई उसे याद न करे। मृतक किशोर योगेश अशोक ख्यागे है, जो सुशील नगर में अपने माता-पिता और बहन के साथ रहता था। वह क्षेत्र में ही एक स्थानीय बेकरी में काम करता था। योगेश के पिता चौकीदार के रूप में कार्यरत हैं।

आत्महत्या किशोर ने क्यों लगाई फांसी? पुलिस ने बताया कि घटना के समय योगेश घर में अकेला था। उसके माता-पिता और बहन किसी रिश्तेदार के घर गए थे। तभी उसने फंदे से लटककर जान दे दी। जब उसके परिजन घर लौटे, तो उन्होंने योगेश को फंदे से लटका पाया। वे उसे तुरंत पास के अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। योगेश ने इस कदम के पीछे प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है, जिसकी वजह से योगेश काफी परेशान था।

जांच किशोर ने आत्महत्या से पहले इंस्टाग्राम पर क्या लिखा? मरने से कुछ समय पहले, योगेश ने इंस्टाग्राम पर हिंदी में एक व्यथित करने वाली कहानी अपलोड की, जिसमें लिखा था, "मरने से पहले सबके दिलों से उतर जाना है मुझे, ताकि मेरे मरने के बाद कोई मुझे याद न करे।" किशोर ने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर भी लिखा था, "अंत ही अस्तित्व की शुरुआत है।" पुलिस ने किशोर का फोन जब्त कर लिया है और उसके संदेश और कॉल डिटेल से सबूत खंगाल रही है।