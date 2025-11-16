जम्मू-कश्मीर के सरकारी अस्पताल से आतंकी जांच में धरी गईं हरियाणा की डॉक्टर प्रियंका शर्मा
क्या है खबर?
दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार विस्फोट की जांच में जम्मू-कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने अनंतनाग से हरियाणा की एक महिला डॉक्टर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। शर्मा दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में सरकारी मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हैं। उनको मलकनाग इलाके में एक किराए के मकान पर छापा मारकर पकड़ा गया है। उनके कमरे से बरामद मोबाइल फोन और सिम कार्ड को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है।
जांच
क्यों हिरासत में ली गईं प्रियंका?
रोहतक निवासी शर्मा का नाम अनंतनाग मेडिकल कॉलेज के पूर्व कर्मचारी अदील की गिरफ्तारी के बाद सामने आया। आदिल से पूछताछ में जांच अधिकारियों को आतंकी मॉड्यूल को रसद या वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले व्यक्तियों की ओर इशारा मिला है। इसके बाद कॉल डिटेल्स से पुलिस शर्मा के पते तक पहुंची। अधिकारियों को शक है कि शर्मा ने भी आतंकियों की मदद की है। अधिक जांच के लिए हरियाणा से एक टीम के अनंतनाग पहुंच सकती है।
जांच
अल-फलाह का छात्र रिहा, उत्तर प्रदेश के 200 कश्मीरी छात्र रडार पर
दिल्ली विस्फोट मामले में फरीदाबाद की अल-फलाह विश्वविद्यालय से एक MBBS छात्र जानीसुर आलम उर्फ निसार आलम को पूछताछ के बाद हिरासत में लिया गया था, जो अब रिहा है। निसार को पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने हिरासत में लिया था। वह लुधियाना में रहता है और अपनी मां-बहन के साथ एक शादी में शामिल होने पैतृक गांव आया था। उत्तर प्रदेश में लगभग 200 कश्मीरी मेडिकल छात्र और डॉक्टर अब रडार पर हैं।