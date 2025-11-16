जम्मू-कश्मीर से हरियाणा की एक महिला डॉक्टर को पकड़ा गया (प्रतीकात्मक तस्वीर)

जम्मू-कश्मीर के सरकारी अस्पताल से आतंकी जांच में धरी गईं हरियाणा की डॉक्टर प्रियंका शर्मा

लेखन गजेंद्र 03:13 pm Nov 16, 202503:13 pm

क्या है खबर?

दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार विस्फोट की जांच में जम्मू-कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने अनंतनाग से हरियाणा की एक महिला डॉक्टर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। शर्मा दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में सरकारी मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हैं। उनको मलकनाग इलाके में एक किराए के मकान पर छापा मारकर पकड़ा गया है। उनके कमरे से बरामद मोबाइल फोन और सिम कार्ड को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है।