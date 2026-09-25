महाराष्ट्र में SIR के खिलाफ याचिका दायर, CEC ज्ञानेश के 14 आदेश रद्द करने की मांग

एक स्वतंत्र न्यायिक समिति नियुक्त की जाए, जो SIR के दौरान डेटा हटाने और सॉफ्टवेयर ब्लॉक करने की जांच करे।

विधानसभा चुनावों को तब तक रोका जाए, जब तक कानूनी रूप से सही मतदाता सूची मंजूर न हो।

चुनाव आयोग अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लिकेट मतदाताओं के लिए इस्तेमाल किए गए तरीके और ECINET की जानकारी सार्वजनिक करे।

आयोग को निर्देश दिया जाए कि वो किसी भी मतदाता को कानूनी नोटिस और ठोस वजहों के बिना सूची से न हटाए।