महिला डॉक्टर से मारपीट के आरोपी शिवसेना पार्षद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत

महाराष्ट्र: महिला डॉक्टर से मारपीट करने वाले पार्षद ने आत्मसमर्पण किया, न्यायिक हिरासत में भेजे गए

लेखन आबिद खान 05:18 pm Jul 19, 202605:18 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र के कल्याण में एक अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ मारपीट करने वाले शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आज ही म्हात्रे ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया था। यह कदम बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा उनकी जमानत रद्द किए जाने के ठीक एक दिन बाद उठाया गया है। कोर्ट ने उन्हें आज शाम 5 बजे तक आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था।