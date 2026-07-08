ठाणे के निगम अस्पताल में महिला डॉक्टर और स्टाफ पर हमला करने वाला शिवसेना पार्षद गिरफ्तार
क्या है खबर?
महाराष्ट्र के ठाणे जिले में निगम अस्पताल के अंदर महिला डॉक्टरऔर स्टाफ पर हमला करने के आरोप में शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) पार्षद समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि शिवसेना पार्षद रमेश शुक्रिया म्हात्रे के साथ 5 लोग 6 जुलाई की शाम को डोंबिवली स्थित कल्याण-डोंबिवली नगर निगम (KDMC) द्वारा संचालित शास्त्री नगर अस्पताल गए थे। इन्होंने डॉक्टर और स्टाफ के साथ मारपीट की थी, जिसके बाद 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था।
घटना
क्या है मामला?
अस्पताल की डॉक्टर सृष्टि बाविस्कर और वैभव सालुंखे ने एक बच्चे के तीमारदारों को नवजात गहन चिकित्सा इकाई (NICU) भरी होने के कारण अन्य अस्पताल जाने की सलाह दी। डॉक्टरों ने शिशु को उचित देखभाल की जरूरत बताई थी। इसके बाद परिजनों ने पार्षद म्हात्रे को फोन कर दिया, जो अपने साथियों के साथ अस्पताल पहुंचे। इस दौरान म्हात्रे ने महिला डॉक्टर को पीछे से जोरदार हमला किया और डॉक्टर वैभव को खूब पीटा। घटना का CCTV फुटेज वायरल है।
नाराजगी
डॉक्टरों ने नाराजगी, पार्षद को कोई पछतावा नहीं
घटना ने चिकित्सा जगत में आक्रोश पैदा कर दिया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए हड़ताल की चेतावनी दी है। म्हात्रे ने डॉक्टर पर हमला करने से इनकार किया और कोई पछतावा नहीं दिखाया। उन्होंने माफी न मांगने की बात कही। म्हात्रे ने कहा, "मैंने महिला डॉक्टर पर हमला नहीं किया। मैंने केवल इसलिए मारा ताकि वह फोन पर बात करना बंद कर दे। वह हमारी शिकायत नहीं सुन रही थी।"
नाराजगी
एकनाथ शिंदे के बेटे ने कार्रवाई का वादा किया
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे और कल्याण से लोकसभा सांसद श्रीकांत शिंदे ने घटना को बेहद निंदनीय बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा, "खुद एक डॉक्टर होने के नाते, मैं जानता हूं कि मरीज़ों की देखभाल सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि मानवता की सेवा है। दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पार्टी हमले में शामिल व्यक्ति का बचाव नहीं करेगी। मैं जन-प्रतिनिधि और डॉक्टर के तौर पर सभी डॉक्टरों, नर्सों और मेडिकल स्टाफ़ के साथ मज़बूती से खड़ा हूं।"
ट्विटर पोस्ट
अस्पताल के अंदर मारपीट
शिंदे गुट के पार्षद ने डॉक्टर के साथ मारपीट की— Romita Tiwari (@romita_tiwari) July 8, 2026
अस्पताल के नियोनेटल ICU में जगह नहीं होने से नाराज था पार्षद
📍 ठाणे, महाराष्ट्र pic.twitter.com/tIjPDJCL0Y
ट्विटर पोस्ट
महिला डॉक्टर पर हमला
Why should students struggle through NEET just to allow some random Goonda of a politician to beat them like this. You can’t treat even an autorickshaw driver in Thane like this. pic.twitter.com/IZxRWWUXZH— SANJAY HEGDE (@sanjayuvacha) July 8, 2026