ठाणे के निगम अस्पताल में महिला डॉक्टर और स्टाफ पर हमला करने वाला शिवसेना पार्षद गिरफ्तार

ठाणे के निगम अस्पताल में महिला डॉक्टर और स्टाफ पर हमला करने वाला शिवसेना पार्षद गिरफ्तार

लेखन गजेंद्र 06:24 pm Jul 08, 202606:24 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में निगम अस्पताल के अंदर महिला डॉक्टरऔर स्टाफ पर हमला करने के आरोप में शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) पार्षद समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि शिवसेना पार्षद रमेश शुक्रिया म्हात्रे के साथ 5 लोग 6 जुलाई की शाम को डोंबिवली स्थित कल्याण-डोंबिवली नगर निगम (KDMC) द्वारा संचालित शास्त्री नगर अस्पताल गए थे। इन्होंने डॉक्टर और स्टाफ के साथ मारपीट की थी, जिसके बाद 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था।