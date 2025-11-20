महाराष्ट्र के पालघर में 13 वर्षीय छात्रा की उठक-बैठक के बाद बीमार होकर मौत, शिक्षिका गिरफ्तार
क्या है खबर?
महाराष्ट्र में पालघर जिले के वसई में एक 13 वर्षीय छात्रा की मौत होने के बाद स्कूल की शिक्षिका को गिरफ्तार किया गया है। शिक्षिका का नाम ममता यादव है। आरोप है कि शिक्षिका ने कक्षा 6 की छात्रा काजल गौड़ को स्कूल देर से पहुंचने के बाद सजा के तौर पर 100 बार उठक-बैठक लगवाई थी, जिससे कुछ दिन बाद उसकी मौत हो गई। इसके बाद शिक्षिका यादव के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज कराया गया था।
घटना
क्या है पूरा मामला?
घटना 8 नवंबर की बताई जा रही है। वसई-विरार क्षेत्र के सातीवली में हनुमंत विद्या मंदिर में पढ़ने वाले 50 छात्र स्कूल देर से पहुंचे थे, जिसमें कक्षा 6 की छात्रा भी शामिल थी। शिक्षिका ने उनको सजा के तौर पर स्कूल का बस्ता पीठ पर लादकर 100 बार उठक-बैठक करने को कहा था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बच्ची की तबीयत पहले से खराब थी, जिस कारण वह सजा को बर्दाश्त नहीं कर सकी।
मौत
अस्पताल में 7 दिन भर्ती रही छात्रा
छात्रा की मां ने मीडिया को बताया कि उनकी बेटी स्कूल से आने के बाद बीमार हो गई थी, जिसके बाद उसे वसई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां हालत बिगड़ने के बाद उसे बायकुला स्थित सरकारी जेजे अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया, लेकिन एक हफ्ते बाद उसने दम तोड़ दिया। प्रारंभिक पोस्टमॉर्टम से पता चला है कि बच्ची एनीमिया से पीड़ित थी। घटना का बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है।