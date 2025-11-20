महाराष्ट्र के पालघर में छात्रा की मौत के बाद शिक्षिका गिरफ्तार (प्रतीकात्मक तस्वीर)

महाराष्ट्र के पालघर में 13 वर्षीय छात्रा की उठक-बैठक के बाद बीमार होकर मौत, शिक्षिका गिरफ्तार

लेखन गजेंद्र 03:46 pm Nov 20, 202503:46 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र में पालघर जिले के वसई में एक 13 वर्षीय छात्रा की मौत होने के बाद स्कूल की शिक्षिका को गिरफ्तार किया गया है। शिक्षिका का नाम ममता यादव है। आरोप है कि शिक्षिका ने कक्षा 6 की छात्रा काजल गौड़ को स्कूल देर से पहुंचने के बाद सजा के तौर पर 100 बार उठक-बैठक लगवाई थी, जिससे कुछ दिन बाद उसकी मौत हो गई। इसके बाद शिक्षिका यादव के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज कराया गया था।