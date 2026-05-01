महाराष्ट्र: ठाणे में भाजपा सांसद हेमंत सावरा की कार और डंपर की आमने-सामने टक्कर, बाल-बाल बचे

हादसा

गलत साइड से आ रहे थे सांसद

सांसद की कार मुंबई-गुजरात रोड पर थी, जबकि डंपर मुंबई लेन से आ रहा था। तभी दोनों की आमने-सामने टक्कर हुई। सांसद का कहना है कि वह महाराष्ट्र दिवस के मौके पर 1 मई के कार्यक्रम के लिए पालघर जा रहे थे, मुंबई-गुजरात रोड पर ट्रैफिक जाम था, इसलिए उन्होंने यातायात पुलिस को सूचित कर गाड़ी को गलत साइड से निकाला। उन्होंने बताया कि डंपर चालक मोबाइल पर बात कर रहा था, इसलिए उसने गाड़ी को सामने टक्कर मार दी।