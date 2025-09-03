महाराष्ट्र के नासिक में व्यक्ति ने आवारा कुत्ते को मारा, बाइक में पीछे बांधकर घसीटा

नासिक में आवारा कुत्ते को मारकर उसे बाइक में बांधकर घसीटा

लेखन गजेंद्र 11:44 am Sep 03, 202511:44 am

क्या है खबर?

महाराष्ट्र के नासिक से एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति आवारा कुत्ते के शव को बाइक के पीछे बांधकर घसीटते दिख रहा है। घटना सतपुर क्षेत्र की है। वीडियो में दिख रहा है कि व्यक्ति कुत्ते के पैर बाइक से बांधकर उसे बारिश के बीच घसीटते ले जा रहा है और उसके पीछे अन्य कुत्ते भौंकते हुए दौड़ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने सतपुर थाने में मामला दर्ज किया है।