महाराष्ट्र के नासिक में व्यक्ति ने आवारा कुत्ते को मारा, बाइक में पीछे बांधकर घसीटा

लेखन गजेंद्र
Sep 03, 2025
11:44 am
क्या है खबर?

महाराष्ट्र के नासिक से एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति आवारा कुत्ते के शव को बाइक के पीछे बांधकर घसीटते दिख रहा है। घटना सतपुर क्षेत्र की है। वीडियो में दिख रहा है कि व्यक्ति कुत्ते के पैर बाइक से बांधकर उसे बारिश के बीच घसीटते ले जा रहा है और उसके पीछे अन्य कुत्ते भौंकते हुए दौड़ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने सतपुर थाने में मामला दर्ज किया है।

मामला

क्या है पूरा मामला?

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोपी व्यक्ति कुत्तों के रोजाना भौंकने से परेशान था। सोमवार को उसने एक कुत्ते को इतना पीटा की उसकी मौत हो गई। उसके बाद उसे बाइक में बांधकर बाहरी इलाके में फेंक दिया। घटना का वीडियो वायरल हुआ तो पशु प्रेमियों ने सतपुर थाने में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुणे में भी एक बाइक सवार अपने पालतू कुत्ते को बाइक के हैंडल से बांधकर घसीटते हुए देखा गया था।

ट्विटर पोस्ट

घटना का वीडियो (सावधान- दृश्य विचलित कर सकते हैं)