पंजाब में सभी 23 जिले बाढ़ प्रभावित घोषित, 30 की मौत; 3.5 लाख लोगों पर असर

पंजाब में बाढ़ का असर इतना व्यापक है कि पूरा राज्य इसकी चपेट में है। पंजाब सरकार ने सभी 23 जिलों को बाढ़ प्रभावित घोषित किया है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है और 3.5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। बारिश के कारण बांधों के जलाशय पूरी तरह भरे हैं और नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। कई जिलों में सरकार ने अलर्ट जारी किया है।

बाढ़ 1.48 लाख हेक्टेयर खड़ी फसल बर्बाद कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियन ने बताया कि पंजाब में बाढ़ का कहर 12 जिलों से बढ़कर अब सभी 23 जिलों में फैल गया है। गुरदासपुर, मानसा, अमृतसर, कपूरथला, फिरोजपुर, तरनतारन और होशियारपुर सबसे अधिक प्रभावित जिले हैं। करीब 1,400 गांव चपेट में हैं, जिससे 3.54 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। करीब 20,000 लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से सुरक्षित निकाला गया है। मुडियन ने बताया कि राज्य में 1.48 लाख हेक्टेयर खड़ी फसलें बर्बाद हो गई है।

दौरा राज्यपाल और मुख्यमंत्री का दौरा बाढ़ संकट के बीच राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अलग-अलग प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। मान नाव से फिरोजपुर पहुंचे, जबकि कटारिया ने फिरोजपुर और तरनतारन का दौरा किया। मान ने मामूली मुआवजे पर चिंता जताई और केंद्र के राहत मानदंडों में वृद्धि की मांग की। उन्होंने पंजाब के 60,000 करोड़ रुपये के बकाया फंड को जारी करने की मांग दोहराई और कहा कि वह भीख नहीं अधिकार मांग रहे हैं।