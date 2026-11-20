महाराष्ट्र सरकार ने अपने नए मजदूरी नियम 2026 जारी कर दिए हैं। इनसे पूरे राज्य में काम करने के तरीके और मजदूरी के भुगतान में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। इन नियमों के तहत कई अहम बदलाव किए गए हैं।

जैसे, उन कर्मचारियों के लिए जिनकी मजदूरी रोजाना तय नहीं होती, उनके लिए हफ्ते में अधिकतम 48 घंटे काम करने की सीमा तय की गई है। इसके अलावा, ओवरटाइम के लिए तय दर से ज्यादा मजदूरी और बदले में एक छुट्टी का प्रावधान है।

कुछ खास मामलों में कर्मचारियों को सामान्य मजदूरी से कम से कम दोगुना भुगतान मिलेगा। साथ ही, वेतन से होने वाली कुल कटौती किसी भी हालत में 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकती। ये नए नियम 1963 के काफी पुराने कानूनों की जगह ले रहे हैं।