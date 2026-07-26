मुंबई: 1.6 लाख लीटर से ज्यादा मिलावटी दूध जब्त

कड़े नियमों और अब जरूरी हो चुकी सील्ड पैकेजिंग के चलते दूध के दाम भी बढ़ गए हैं। नेशनल डेयरी ने दूध की दरें 60 रुपये प्रति लीटर कर दी हैं। इसका असर यह है कि अब मिठाई की दुकानों को भी हर लीटर दूध पर 2 से 5 रुपये ज्यादा चुकाने पड़ रहे हैं। सस्ते दूध पर टिके छोटे कारोबारियों के लिए भले ही यह मुश्किल भरा दौर है, लेकिन ईमानदारी से काम करने वाले किसानों को अब सही कीमत मिल रही है। गाय का दूध 39 रुपये प्रति लीटर और भैंस का दूध 72 रुपये प्रति लीटर तक बिक रहा है। यही नहीं, पनीर और घी जैसे महंगे उत्पादों की मांग में भी जबरदस्त उछाल आया है।