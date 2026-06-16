मद्रास हाई कोर्ट का अहम फैसला, 30 साल बाद मंगलसूत्र विवाद में सेवानिवृत्त सेना अधिकारी को मिला तलाक देश Jun 16, 2026

मद्रास हाई कोर्ट ने लगभग 30 साल अलग रहने के बाद एक सेवानिवृत्त सेना अधिकारी के तलाक को बरकरार रखा है। कोर्ट ने लंबी जुदाई और पत्नी के बर्ताव को हिंदू विवाह अधिनियम के तहत 'मानसिक क्रूरता' बताया है। यह जोड़ा 1977 में शादी के बंधन में बंधा था और 1996 से अलग रह रहा था। पति के दावों को निचली अदालतों ने सही पाया था और जस्टिस पी वदामलाई ने भी निचली अदालतों के फैसले को बरकरार रखा।