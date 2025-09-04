मध्य प्रदेश: रीवा के जज को धमकी, पत्र में लिखा- जिंदगी चाहिए तो 500 करोड़ दो
क्या है खबर?
मध्य प्रदेश के रीवा में एक जज को धमकी भरा पत्र मिला है, जिसने चंबल के डाकूओं की याद दिला दी। उत्तर प्रदेश से स्पीड पोस्ट के जरिए भेजे गए पत्र में महिला जज को जान से मारने की धमकी दी गई है और जिंदगी बचाने के लिए 500 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी है। जज का नाम मोहिनी भदौरिया हैं, जो जिले के सोहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत त्योंथर न्यायालय में पदस्थ प्रथम व्यवहार न्यायाधीश हैं।
धमकी
किसने भेजा पत्र?
ETV भारत के मुताबिक, धमकी भरा पत्र उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले से आया है। उसे बारा थाना क्षेत्र के लोहगारा निवासी संदीप सिंह के नाम से भेजा गया है। पत्र लिखने वाले ने खुद को दस्यू सरगना डकैत हनुमान के गिरोह का साथी बताया है। जज ने पत्र मिलते ही सोहागी थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध BNS की धारा 308 (4) के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
जांच
आरोपी को जल्द पकड़ा जाएगा- पुलिस
आरोपी ने पत्र में लिखा कि फिरौती की रकम 500 करोड़ रुपये 1 सितंबर को शाम 7:45 बजे तक खुद जज को उत्तर प्रदेश के बडगड़ के जंगल में लेकर आना है। उधर रीवा के पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने बताया कि पत्र भेजने वाले की पहचान हो गई है, जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस की एक टीम उत्तर प्रदेश पहुंची है। पुलिस पत्र भेजने के कारणों की भी जांच कर रही है।