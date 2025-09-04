मध्य प्रदेश: रीवा के जज को धमकी, पत्र में लिखा- जिंदगी चाहिए तो 500 करोड़ दो

धमकी

किसने भेजा पत्र?

ETV भारत के मुताबिक, धमकी भरा पत्र उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले से आया है। उसे बारा थाना क्षेत्र के लोहगारा निवासी संदीप सिंह के नाम से भेजा गया है। पत्र लिखने वाले ने खुद को दस्यू सरगना डकैत हनुमान के गिरोह का साथी बताया है। जज ने पत्र मिलते ही सोहागी थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध BNS की धारा 308 (4) के तहत मुकदमा दर्ज किया है।