जम्मू-कश्मीर के 2 सरकारी शिक्षक बर्खास्त, लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम करने और धन जुटाने का आरोप

लेखन गजेंद्र 11:43 am Oct 30, 202511:43 am

क्या है खबर?

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवादी संगठनों से कथित संबंधों और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के चलते 2 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। कर्मचारियों की पहचान गुलाम हुसैन और माजिद इकबाल डार के रूप में हुई है, जो शिक्षा विभाग में शिक्षक हैं। उनकी सेवाएं संविधान के अनुच्छेद 311(2)(सी) के तहत समाप्त कर दी गईं। यह कानून राज्य की सुरक्षा के लिए सरकार को बिना जांच किसी कर्मचारी को हटाने का अधिकार देता है।