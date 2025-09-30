मध्य प्रदेश के भिंड में कैंटर ने 2 मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, 5 लोगों की मौत
क्या है खबर?
मध्य प्रदेश के भिंड में मंगलवार सुबह एक तेज रफ्तार कैंटर ने 2 मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। घटना भिंड-इटावा राष्ट्रीय राजमार्ग 719 पर फूप थाना क्षेत्र के टेढ़ी पुलिया के पास हुआ है। मृतकों में 3 पुरुष, एक युवती और एक बच्चा शामिल है। हादसे के समय दोनों मोटरसाइकिल पर 5 लोग सवार थे। कैंटर चालक को हिरासत में ले लिया गया है।
हादसा
कैसे हुआ हादसा?
पुलिस ने बताया कि तीनों मृतकों की पहचान इलाके के ही निवासियों के तौर पर हुई है। वे किसी काम से अपने परिवार के कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। तभी सड़क पर पीछे से आ रहे तेज रफ्तार कैंटर ने उनको टक्कर मार दी। दोनों मोटरसाइकिल कैंटर से लड़ने के कारण दूरी गिरी और उस पर सवार लोगों की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने सभी के शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिए हैं।
घटना
कल हरियाणा में हुई थी एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत
हरियाणा के कुरूक्षेत्र में सोमवार सुबह 2 कारों की भिड़ंत में 6 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 5 लोग एक ही परिवार के शामिल थे। हादसा कुरूक्षेत्र-कैथल रोड पर हुआ था। मृतक 5 लोग यमुनानगर के रहने वाले थे। दोनों गाड़ियां आमने-सामने टकराई थी, जिससे शव गाड़ियों में फंस गए थे। मृतक सुमन (60), उर्मिला (49), पवन (50), राजेंद्र (48) और कार चालक प्रवीण एक रिश्तेदार के अंतिम संस्कार से लौट रहे थे।