यौन उत्पीड़न के आरोपी स्वामी चैतन्यानंद के फोन में मिली अश्लील चैट और लड़िकयों की तस्वीरें

जांच महिलाओं से कराया गया आमना-सामना पुलिस ने बताया कि उन्होंने इस मामले में 2 महिलाओं को भी हिरासत में लिया है, जिनका सोमवार को बाबा के साथ आमना-सामना कराया था। दोनों महिलाओं के ऊपर लड़कियों पर दबाव बनाने और उनके फोन से जबरन बाबा के भेजे गए अश्लील संदेशों को डिलीट करवाने का आरोप है। पुलिस ने बताया कि दोनों कल पूछताछ में शामिल हुई थीं। दोनों को आज फिर से बुलाया गया है। दोनों महिलाएं संस्था में अलग-अलग पदों पर कार्यरत थीं।

जांच पुलिस से मांगा फल और व्रत का खाना, जांच में सहयोग नहीं कर रहा पुलिस ने बताया कि आरोपी बाबा को लॉकअप में नशा और शांतिभंग के आरोप में बंद आरोपियों के साथ रखा गया है, जिससे वह काफी विचलित हैं। उन्होंने सोमवार को पुलिस पर अंग्रेजी भाषा में दबाव बनाया। उन्होंने व्रत की वजह से फल और व्रत का खाना मांगा था। पुलिस ने सुबह फल और शाम को सांवा के चावलों की खीर दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी बाबा जांच में सहयोग न करके पुलिस को गुमराह कर रहे हैं।