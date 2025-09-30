यौन उत्पीड़न के आरोपी स्वामी चैतन्यानंद के फोन में मिली अश्लील चैट और लड़िकयों की तस्वीरें
क्या है खबर?
दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में स्थित श्री शारदा भारतीय प्रबंधन संस्थान की 17 छात्राओं से यौन उत्पीड़न करने के आरोपी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती (पार्थ सारथी) के फोन से पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी मिली है। पुलिस ने आरोपी के मोबाइल फोन से कई चैट बरामद की है, जिससे आरोपी के अश्लील-हिंसक व्यवहार और महिलाओं को फंसाने का खुलासा हुआ है। आरोपी के फोन में एयरहोस्टेस के साथ तस्वीरें और महिलाओं की सोशल मीडिया प्रोफाइल तस्वीरों की स्क्रीनशॉट भी थे।
जांच
महिलाओं से कराया गया आमना-सामना
पुलिस ने बताया कि उन्होंने इस मामले में 2 महिलाओं को भी हिरासत में लिया है, जिनका सोमवार को बाबा के साथ आमना-सामना कराया था। दोनों महिलाओं के ऊपर लड़कियों पर दबाव बनाने और उनके फोन से जबरन बाबा के भेजे गए अश्लील संदेशों को डिलीट करवाने का आरोप है। पुलिस ने बताया कि दोनों कल पूछताछ में शामिल हुई थीं। दोनों को आज फिर से बुलाया गया है। दोनों महिलाएं संस्था में अलग-अलग पदों पर कार्यरत थीं।
जांच
पुलिस से मांगा फल और व्रत का खाना, जांच में सहयोग नहीं कर रहा
पुलिस ने बताया कि आरोपी बाबा को लॉकअप में नशा और शांतिभंग के आरोप में बंद आरोपियों के साथ रखा गया है, जिससे वह काफी विचलित हैं। उन्होंने सोमवार को पुलिस पर अंग्रेजी भाषा में दबाव बनाया। उन्होंने व्रत की वजह से फल और व्रत का खाना मांगा था। पुलिस ने सुबह फल और शाम को सांवा के चावलों की खीर दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी बाबा जांच में सहयोग न करके पुलिस को गुमराह कर रहे हैं।
घटना
क्या है मामला?
दिल्ली में दक्षिण भारत के श्रीश्रृंगेरी मठ प्रशासन द्वारा संचालित संस्थान में परास्नातक डिप्लोमा पाठ्यक्रम की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) की 17 छात्राओं ने चैतन्यानंद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्राओं ने अगस्त में मठ प्रशासन से शिकायत की थी, जिसके बाद चैतन्यानंद को संस्थान से हटा दिया गया। पुलिस 4 अगस्त को FIR दर्ज होने के बाद से बाबा की तलाश कर रही थी। पुलिस ने आरोपी बाबा को कुछ दिन पहले आगरा से गिरफ्तार किया है।