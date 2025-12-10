मध्य प्रदेश के सागर में बम निरोधक दस्ते का वाहन दुर्घटनाग्रस्त

नक्सल विरोधी अभियान के बाद लौट रहे जवानों का वाहन ट्रक से भिड़ा, 4 की मौत

लेखन गजेंद्र 12:11 pm Dec 10, 202512:11 pm

क्या है खबर?

मध्य प्रदेश के सागर जिले में बुधवार तड़के बड़ा हादसा हो गया। यहां एक ट्रक और बम निरोधक दस्ता (BDS) के वाहन में टक्कर हो गई, जिसमें 4 जवानों की मौत हुई है। हादसा जिले में बांदरी मालथौन के पास सागर-झांसी राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर हुआ है। हादसे के समय BDS वाहन पर 5 जवान सवार थे। एक जवान की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि टीम नक्सल विरोधी अभियान से लौट रही थी।