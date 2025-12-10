नक्सल विरोधी अभियान के बाद लौट रहे जवानों का वाहन ट्रक से भिड़ा, 4 की मौत
क्या है खबर?
मध्य प्रदेश के सागर जिले में बुधवार तड़के बड़ा हादसा हो गया। यहां एक ट्रक और बम निरोधक दस्ता (BDS) के वाहन में टक्कर हो गई, जिसमें 4 जवानों की मौत हुई है। हादसा जिले में बांदरी मालथौन के पास सागर-झांसी राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर हुआ है। हादसे के समय BDS वाहन पर 5 जवान सवार थे। एक जवान की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि टीम नक्सल विरोधी अभियान से लौट रही थी।
हादसा
कैसे हुआ हादसा?
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मुरैना BDS के जवान बालाघाट से ड्यूटी कर लौट रहे थे। तभी तेज रफ्तार ट्रक से उनके वाहन की आमने-सामने टक्कर हो गई। मृतक जवानों में प्रद्युमन दीक्षित, अमन कौरव, चालक परमल तोमर (सभी मोरेना निवासी) और डॉग हैंडलर विनोद शर्मा (भिंड निवासी) शामिल हैं। दुर्घटना में कांस्टेबल राजीव चौहान गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको इलाज के लिए एयरलिफ्ट करके दिल्ली ले जाया गया है। मुरैना और भिंड में शोक की लहर है।
अभियान
नक्सल विरोधी अभियान से लौट रही थी टीम
मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ने एक्स पर घटना की जानकारी साझा करते हुए बताया, 'नक्सल-विरोधी अभियान से ड्यूटी उपरांत लौटते समय सागर में हुई भीषण दुर्घटना में हमारे चार समर्पित और बहादुर साथी आरक्षक प्रदुमन दीक्षित, आरक्षक अनिल कौरव, प्रधान आरक्षक परमाल तोमर और डॉग मास्टर विनोद शर्मा का असमय निधन पूरे पुलिस परिवार को स्तब्ध कर गया है।' हादसे में टीम के साथ शामिल कुत्ता पूरी तरह सुरक्षित है। उसे कोई चोट नहीं आई है।
ट्विटर पोस्ट
पुलिस महानिदेशक ने साझा की जानकारी
सागर जिले में बीडीडीएस टीम के सड़क हादसे की खबर अत्यंत दुःखद है।#mppolice @SPSagarmp pic.twitter.com/bUGvbGI9hu— DGP MP (@DGP_MP) December 10, 2025