मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों के लिए 2 बच्चों की नीति 25 साल बाद खत्म

मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों के लिए 2 बच्चों की नीति 25 साल बाद खत्म

लेखन गजेंद्र 02:54 pm Nov 18, 202602:54 pm

क्या है खबर?

मध्य प्रदेश की सरकार ने बुधवार को उस नीति को खत्म कर दिया, जिसमें 2 बच्चे वाले माता-पिता ही सरकारी नौकरियों के लिए वैध थे। मंदसौर जिले के गांधी सागर में हुई विशेष कैबिनेट बैठक में सरकार ने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट (GAD) के सिविल सर्विसेज रूल्स, 1961 में बदलाव के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बदलाव के बाद अब 3 बच्चों वाले माता-पिता भी सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे और ऐसे लोगों को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा।