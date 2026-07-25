दिल्ली में बारिश के बाद भी बढ़ा तापमान, IMD ने की नई भविष्यवाणी

दिल्ली में बारिश के बाद भी बढ़ा तापमान, IMD ने की नई भविष्यवाणी
देश
शनिवार की सुबह दिल्ली में थोड़ी गर्माहट रही, क्योंकि रात भर हल्की बारिश हुई थी। सफदरजंग और लोधी रोड पर सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई, जो करीब 2 मिलीमीटर थी। वहीं, पालम और नजफगढ़ में भी हल्की फुहारें पड़ीं। इस शुरुआती बारिश से शहर का न्यूनतम तापमान थोड़ा बढ़ गया।
IMD ने दिल्ली में हल्की बारिश का अनुमान जताया
भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बताया है कि शनिवार को भी दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है। इसके साथ ही 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। कल भी ऐसा ही मौसम रहने की उम्मीद है। वहीं, मंगलवार और बुधवार के लिए तो पहले से ही 'येलो अलर्ट' जारी कर दिया गया है। अच्छी बात यह है कि सुबह दिल्ली की हवा की गुणवत्ता 'संतोषजनक' श्रेणी में बनी हुई है। सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 68 दर्ज किया गया, जिससे फिलहाल लोग चैन की सांस ले सकते हैं।