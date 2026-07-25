दिल्ली में बारिश के बाद भी बढ़ा तापमान, IMD ने की नई भविष्यवाणी

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बताया है कि शनिवार को भी दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है। इसके साथ ही 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। कल भी ऐसा ही मौसम रहने की उम्मीद है। वहीं, मंगलवार और बुधवार के लिए तो पहले से ही 'येलो अलर्ट' जारी कर दिया गया है। अच्छी बात यह है कि सुबह दिल्ली की हवा की गुणवत्ता 'संतोषजनक' श्रेणी में बनी हुई है। सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 68 दर्ज किया गया, जिससे फिलहाल लोग चैन की सांस ले सकते हैं।