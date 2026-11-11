फारस की खाड़ी में जहाज पर हमले में एक भारतीय नाविक घायल हुआ है (फाइल तस्वीर)

फारस की खाड़ी में जहाज पर हमला, एक भारतीय समेत चालक दल के 4 सदस्य घायल

लेखन आबिद खान 11:50 am Nov 11, 202611:50 am

क्या है खबर?

फारस की खाड़ी में लाइबेरिया के झंडे वाले जहाज 'MT फुजैराह एनर्जी' पर हमला हुआ है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया कि इस हमले में एक भारतीय नाविक घायल हो गया है। ये जहाज अल-रुवाइस से दुबई जा रहा था, तभी उस पर किसी अज्ञात वस्तु से हमला हुआ। सोनोवाल के मुताबिक, जहाज पर चालक दल के सदस्यों में 6 भारतीय थे, जिनमें से एक को चोट आई है, जबकि बाकी 5 सुरक्षित हैं।