अमेरिका से भारत लाया जा रहा लॉरेंस बिश्नाई का भाई अनमोल, सिद्दीकी हत्याकांड में है आरोपी

गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल को अमेरिका से वापस भारत लाया जा रहा है। अनमोल कई गंभीर अपराधों में आरोपी है और उस पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या में शामिल होने का भी आरोप है। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी को भेजे एक ईमेल में इस घटनाक्रम की पुष्टि की। अनमोल को भारत लाना जांच एजेंसियों के लिए एक बड़ी सफलता माना जा रहा है।

पुष्टि जीशान के ईमेल से हुई पुष्टि जीशान द्वारा साझा किए गए ईमेल में लिखा है, "यह ईमेल आपको सूचित करने के लिए है कि अनमोल बिश्नोई को संघीय सरकार द्वारा अमेरिका से निकाल दिया गया है। अपराधी को 18 नवंबर, 2025 को निर्वासित कर दिया गया था।" इंटरपोल सूत्रों के अनुसार, अनमोल को संभवतः नई दिल्ली लाया जाएगा और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) उसकी हिरासत की मांग करेगी। बता दें कि पिछले साल नवंबर में ही अनमोल को कैलिफोर्निया में पुलिस हिरासत में लिया गया था।

परिचय कौन है अनमोल बिश्नोई? अनमोल जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है, जिस पर जेल में रहते हुए भी वैश्विक आपराधिक गिरोह चलाने का आरोप है। अनमोल का नाम NIA की सर्वाधिक वांछित सूची में शामिल किए जाने के बाद चर्चा में आया था। अक्टूबर 2024 में NIA ने अनमोल पर 10 लाख रुपये का इनाम घोषित किया था। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस (RCN) भी जारी किया जा चुका है। दिल्ली पुलिस भी उसके प्रत्यर्पण की मांग कर चुकी है।

अपराध किन मामलों में आरोपी है अनमोल? NIA के अनुसार, अनमोल के खिलाफ भारत में 18 मामले दर्ज हैं, जिसमें 2022 में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने वाले आरोपियों को कथित तौर पर हथियार और रसद सहायता उपलब्ध कराना भी शामिल है। इसी तरह बॉलीवुड अभिनेता सलमान के घर के बाहर फायरिंग के मामले में भी वह वांटेड अपराधी है। उसने ही इस पूरी घटना को अंजमा दिलाया था। मुंबई पुलिस ने अपनी चार्जशीट में उसे मामले का सरगना करार दिया था।