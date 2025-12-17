गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 5 शूटर गिरफ्तार

गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 5 शूटर गिरफ्तार, पूर्व सहयोगी पैरी की हत्या में थे शामिल

लेखन गजेंद्र 04:09 pm Dec 17, 202504:09 pm

क्या है खबर?

दिल्ली पुलिस ने बुधवार को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 5 शूटरों को गिरफ्तार किया है। सभी शूटर बिश्नोई गैंग के आरजू-अनमोल बिश्नोई-हैरी बॉक्सर गिरोह से जुड़े थे। पुलिस ने बताया कि पांचों शूटर लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई और आरजू बिश्नोई गैंग के इशारे पर काम करते थे। पांचों ने 2025 में 3 बड़ी हत्याओं को अंजाम दिया। पांचों आरोपी चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा में वांटेड थे। गिरफ्तार शूटर्स अंकुश, पीयूष पिपलानी, कुंवर बीर, लवप्रीत और कपिल खत्री है।