गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 5 शूटर गिरफ्तार, पूर्व सहयोगी पैरी की हत्या में थे शामिल
क्या है खबर?
दिल्ली पुलिस ने बुधवार को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 5 शूटरों को गिरफ्तार किया है। सभी शूटर बिश्नोई गैंग के आरजू-अनमोल बिश्नोई-हैरी बॉक्सर गिरोह से जुड़े थे। पुलिस ने बताया कि पांचों शूटर लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई और आरजू बिश्नोई गैंग के इशारे पर काम करते थे। पांचों ने 2025 में 3 बड़ी हत्याओं को अंजाम दिया। पांचों आरोपी चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा में वांटेड थे। गिरफ्तार शूटर्स अंकुश, पीयूष पिपलानी, कुंवर बीर, लवप्रीत और कपिल खत्री है।
जांच
बिश्नोई गैंग के पूर्व सहयोगी पैरी की हत्या में भी शामिल
इस महीने 1 तारीख को चंडीगढ़ के सेक्टर-26 टिंबर मार्केट में बिश्नोई गैंग के पूर्व सहयोगी इंद्रजीत सिंह उर्फ पैरी की हत्या हुई थी। पैरी पर उसकी शादी की कुछ दिन बाद 11 राउंड गोलीबारी की गई थी। घटना के समय पैरी SUV पर थे। जांच में पियूष पिपलानी और अंकुश का नाम आया था। अन्य आरोपियों ने वाहन, हथियार, सिम कार्ड और ठिकाने मुहैया कराए थे। बिश्नोई गैंग ने पैरी को गद्दार बताते हुए, हत्या की जिम्मेदारी ली थी।
हत्या
जून और सितंबर में भी हुई थी हत्या
इसी साल 5 जून को राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी सोनू नोल्टा की पिंजौर स्थित अमरावती मॉल के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनके ऊपर 12 राउंड गोलीबारी हुई, जिसमें 6 गोलियां सोनू को लगी थी। हत्याकांड में भी पियूष पिपलानी और अंकुश का नाम आया था। इसके बाद 1 सितंबर को अमृतसर में लायन बार एंड रेस्टोरेंट के मालिक आशु महाजन की रेस्टोरेंट में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसकी जिम्मेदारी हैरी बॉक्सर ने ली थी।